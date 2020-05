Mesmo com o feriado montagem do Hospital de Campanha em Socorro não para

22/05/20 - 13:34:10

A montagem do Hospital de Campanha de Nossa Senhora do Socorro, na Arena Siri, que foi iniciada no último sábado, 16, segue a todo vapor. Nesta sexta-feira, 22, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) e de Serviços Urbanos (Sesurb), se dedicam executar a drenagem de esgoto e canalização de água no local.

A nova unidade de saúde, considerada de médio porte, contará com 50 leitos, sendo dois deles de UTI para atendimento de casos graves do novo Coronavírus.

O hospital atuará com portas abertas e atenderá os casos de síndromes gripais e pacientes diagnosticados como positivo para o Covid-19. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é que os atendimentos e internamentos no local comecem a ser realizados no início do mês de junho, com objetivo de garantir a ampliação dos atendimentos para os cidadãos socorrenses.