NAF conquista quinto lugar nacional em atendimento de Imposto de Renda

22/05/20 - 06:19:05

Com serviços como alteração cadastral de CPF e declaração de Imposto de Renda (IRPF), o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Tiradentes conquistou destaque nacional com o quinto lugar do Brasil em atendimento de Imposto de Renda e o primeiro lugar da 5ª região (Bahia-Sergipe).

O Núcleo oferta atendimento para pessoas que recebem até três salários mínimos, por meio de alunos do curso de Ciências Contábeis, sob a supervisão de professores. Atualmente, dez alunos participam do projeto, entre estágio não obrigatório, estágio supervisionado e voluntário.

Na opinião do coordenador de Ciências Contábeis, Cláudio Marcos Praxedes, as boas colocações do NAF são merecidas porque o trabalho realizado é resultado de somatório de esforços entre alunos e docentes.

“Nada mais do que merecido devido a todo o trabalho realizado nesses anos de funcionamento. Um dos aspectos que demonstra isso é que estamos atendendo, mesmo durante a quarentena, virtualmente via Whatsapp. Nosso objetivo é estar sempre entres os primeiros do Brasil”.

Sobre o atendimento on-line, Praxedes informou que está sendo realizado somente via WhatsApp, pelo número (79) 99136-0543, de segunda a sexta, das 08 às 12 h. O coordenador também destacou a importância do espaço para a formação acadêmica.

“O Núcleo lida diretamente com o público direcionado da Receita Federal. Assim, nossos alunos têm a possibilidade de vivenciar, na prática, diversos serviços seja para pessoa física ou jurídica, além de exercitar a cidadania”, disse, acrescentando que todo aluno da graduação pode participar do NAF.

Para participar do Núcleo, basta estar matriculado e procurar a coordenação do curso. Para estágio não curricular, é lançado edital de vagas.

Já a coordenadora do NAF, Flávia Karla Gonçalves Santos, ressaltou o número de atendimento por mês, média de 200, e o papel de educação fiscal realizado.

“O acadêmico que passa pelo NAF pode unir a prática à teoria, pois vivência as rotinas contábeis e fiscais orientando a comunidade no tocante à educação fiscal”.

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Tiradentes funciona na Rua Lagarto, 253, Centro de Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30.

Entre os serviços oferecidos estão: alteração cadastral de CPF; impressão de cartão CNPJ; malha fiscal; regularização de Declaração de Imposto de Renda (IRPF); preenchimento de Declaração de Imposto de Renda; isenção de IPI/IOF; microempreendedor individual; pedido de restituição e compensação; parcelamento de dívidas da Receita Federal; parcelamento de dívidas da PGFN; parcelamento de dívidas do MEI; INSS (atualização do CNIS, extrato de benefício); comprovante de rendimentos do INSS.

