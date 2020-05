PROMOTORIA ARQUIVA DENÚNCIA CONTRA PREFEITA DE RIACHÃO DOS DANTAS

22/05/20 - 19:33:57

A Promotoria de Justiça de Riachão do Dantas arquivou denúncia contra a prefeita Simone Andrade (PSD), que estava sendo denunciada por um suposto acúmulo ilegal de cargos. A denúncia foi arquivada por falta de provas e informações mínimas para uma investigação.

A denúncia foi feita ao Ministério Público de Sergipe e tinha como base de que a prefeita Simone Andrade estaria acumulando de forma ilegal cargo eletivo e de professora do Estado. Após a denúncia, foi solicitado que a gestora enviasse esclarecimentos acerca do fato, o que foi feito.

A prefeita está licenciada do cargo de professora antes de exercer o mandato eletivo à frente da Prefeitura de Riachão. Além disso, por meio de declaração do diretor do DRH da Secretaria de Educação foi informado que os vencimentos estão bloqueados desde outubro de 2019.

Em análise dos documentos da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), foi comprovado que a prefeita Simone Andrade cumpriu o comando constitucional ao se afastar do cargo de professora. Diante dos fatos analisados ficou comprovado que não existem indícios de improbidade administrativa.

Após análise da denúncia através da documentação, inconsistência, falta de provas para iniciar a apuração e nenhuma irregularidade por parte da prefeita Simone, a denúncia foi indeferida, o que ocasionou o arquivamento pelo Ministério Público.

(Da Ascom)