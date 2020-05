PRF INFORMA QUE TRÂNSITO DE VEÍCULOS ESTÁ LIBERADO NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS

22/05/20 - 06:00:55

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe informa que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) finalizou nessa madrugada, a construção de um desvio no km 202 da BR-101, em Cristinápolis/SE, próximo à divisa do estado com a Bahia.

O trânsito de veículos está liberado em ambos os sentidos. A iniciativa ocorre para garantir a segurança após erosão na pista provocada pelas fortes chuvas na região. Equipes da PRF e do Dnit estão orientando o trânsito e fazendo a sinalização do trecho.

Fonte: PRF/SE