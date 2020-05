Regina Duarte se diz de “coração partido” menos de dois dias após demissão. A atriz deixou o comando da Secretaria de Cultura na última quarta-feira (20) apenas três meses

Regina Duarte compartilhou um post na madrugada desta sexta-feira (22) em que que aparece sorrindo na companhia da deputada federal Carla Zambelli (PSL), mas escreveu na legenda que está de “coração partido” menos de 48 horas depois de deixar o comando da Secretaria de Cultura do governo de Jair Bolsonaro.

“’O melhor remédio para um coração partido é o tempo e as amigas‘ (Gwyneth Paltrow)”, legendou.

O anúncio da saída de Regina foi feito em um post no Twitter de Jair Bolsonaro que também avisou que ela seria transferida para a Cinemateca Brasileira, em São Paulo. A mudança foi articulada com a ajuda de Zambelli que, em entrevista para a CNN Brasil disse que a atriz saiu “triste” e que ganhou cargo na Cinemateca para não ficar “desamparada”, depois de perder contrato na TV Globo.

Agora, o nome mais cotado para assumir a Secretaria é do ator Mario Frias, entusiasta do atual governo, e pode ser nomeado o titular da pasta na próxima semana. Atualmente, ele apresenta um programa de turismo na RedeTV!, mas é lembrado na maioria das vezes pelo seu papel como protagonista do seriado teen Malhação, no fim dos anos 1990.

Regina assumiu a pasta em março com a missão de “pacificar” o setor artístico, mas sua saída era um desejo da ala ideológica próxima ao presidente.

