São João da pandemia

22/05/20 - 09:04:54

A pandemia da Covid-19 segue causando espanto com a sua letalidade e mudando os costumes, afrontando as tradições. A última mudança foi a antecipação, de 24 de junho para segunda-feira próxima, do feriado dedicado a São João, data antes lembrada com grande festa. A alteração no calendário foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Aracaju a pedido do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), um festeiro de marca maior, zabumbeiro dos bons e que adora ariar a fivela num animado forró pé de serra. Por conta do coronavírus, teremos este ano um São João fora de época e sem o alegre toque da sanfona, do triângulo e do zabumba. Tem nada não, ano que vem a gente tira o atrasado. Que Deus nos ouça!

Feriadão aprovado

O feriadão proposto pelo governo de Sergipe para vigorar desta sexta-feira a terça da semana que vem, foi aprovado pela Assembleia. O Projeto de Lei Ordinária antecipou o feriado do dia 8 de julho, dedicado à Emancipação Política de Sergipe. O objetivo é aumentando o isolamento social para reduzir a propagação da covid-19. Com a alteração, o ponto facultativo de amanhã será transferido para a terça-feira. Com isso, o governo cria um feriadão, pois às segundas-feiras já estão com a determinação de ponto facultativo. Aff Maria!

Campanha virtual

Impedidos de ter contato físico com os eleitores, os pré-candidatos estão usando e abusando das redes sociais. A maioria se socorre dos aplicativos para enviar mensagens positivas, mas outros aproveitam para atacar os adversários. Agora mesmo, está circulando um vídeo espinafrando a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Danielle Garcia (Cidadania), só porque o PL, que a apoia, decidiu fechar politicamente com o governo de Jair Bolsonaro. A prefeiturável é acusada de marchar ao lado de um partido que pratica a velha política. Homem, vôte!

Pão salgado

Visando reduzir o consumo de sal, a Anvisa lançou um guia com orientações para as padarias fabricarem o tradicional pãozinho com menos sal. Dados do IBGE mostram que o cidadão consome pelo menos um pão francês por dia. Uma unidade do pãozinho tem cerca de 320 miligramas (mg) de sódio (correspondente a 40% da composição do sal). A Organização Mundial da Saúde recomenda consumo diário de apenas 2 mil mg, equivalente a uma colher de chá de sal. Crendeuspai!

Obra suspeita

As fortes chuvas caídas em Sergipe danificaram seriamente um trecho da rodovia estadual SE-255, ligando Itaporanga a Itabaiana. Interessante é que a pista é novíssima, ainda não foi totalmente concluída, mas não suportou as chuvas. Tudo bem que foi um temporal, porém é preciso analisar a qualidade dessa obra, que se arrasta há quase oito anos. A agora interditada SE-255 tem uma importância muito grande para desafogar o tráfego em Sergipe, pois liga as rodovias federais 101 e 235. Marminino!

Azul de volta

A empresa aérea Azul estará de volta a Aracaju a partir do próximo dia 15. Saindo da capital sergipana para Recife, os voos da companhia acontecerão praticamente todos os dias, com exceção das terças e quintas, e serão cumpridos com as aeronaves modelo ATR 72-600, com capacidade para até 70 pessoas. No Recife, os clientes podem fazer conexão para Congonhas, Campinas, Brasília, Belém, Fortaleza, Salvador, etcetera e tal. Melhor assim!

Bloco na rua

A coligação PTB-PSL lançou a pré-candidatura de Fábio de Pedrinho Valadares a prefeito de Simão Dias. Ele é irmão do deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) que pretende disputar a prefeitura de Aracaju. “Nossa pré-candidatura já nasce grande. Construímos um belo time de pessoas de bem e comprometidas com o futuro da cidade”, discursa Fábio. Segundo ele, ao seu lado vão marchar pré-candidatos a vereadores fichas limpas e que pensam em Simão Dias. Ah, bom!

Mãos ao alto

Cerca de 70% da população sente que as polícias cometem excessos de violência no exercício da função. Segundo pesquisa do Datafolha, o percentual sobe entre jovens com idade entre 16 e 24 anos, chegando a 75%. Mais da metade da população (53%) tem medo de ser vítima de violência por policiais civis e 59% temem ser agredidos por policiais militares. O índice também sobe entre os jovens – 60% têm medo da Polícia Civil e 67%, da Polícia Militar. Cruz credo!

Adiamento elogiado

E o pré-candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo (PT), festejou o adiamento do Enem deste ano. Segundo ele, a pressão popular e o bom senso do Congresso foram fundamentais para adiar a realização do exame: “Não poderíamos realizar uma prova tão importante para o futuro do país em um momento conturbado como esse”, frisa o petista. Pressionado, o Ministério da Educação decidiu adiar o Enem por 30 a 60 dias. A prova, que estava prevista inicialmente para novembro, deve acontecer agora em dezembro ou janeiro de 2021. Danôsse!

Ficaram maiores

Canindé do São Francisco e Monte Alegre, ambos no semiárido, ficaram territorialmente maiores. Segundo o IBGE, ambos ganharam, respectivamente, 51 km2 e 21 km2.. Os mapas de outros 16 municípios também tiveram mudanças de áreas e limites, porém praticamente permaneceram do mesmo tamanho porque os ganhos e perdas de território com seus vizinhos equilibraram o resultado final. Oito municípios também tiveram seus limites revisados para mais ou para menos. Foram Tomar do Geru, Japoatã, Carira, Poço Redondo, Pacatuba, Simão Dias, Cristinápolis e São Francisco. Vixe!

Tudo igual

Essa é da lavra da professora Rosa Maria Ferrão: Conta-se que, após o naufrágio do navio em que viajava, um anarquista conseguiu chegar a uma praia. Então, olhando em volta, dirigiu-se aos que o cercavam: “Hay gobierno? Se hay soy contra. Se no hay también soy!”. Misericórdia!

Recorte de jornal



Publicado no jornal estanciano A Razão, em 25 de dezembro de 1909.