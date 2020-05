Serviços essenciais realizados pela Emurb estão mantidos nos feriados

Apesar da antecipação dos feriados estadual e municipal na próxima sexta e segunda-feira, dias 22 e 25, a Prefeitura de Aracaju manterá a oferta dos serviços realizados pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), que será serão executados, inclusive, durante o final de semana.

Considerados essenciais, os serviços de manutenção e limpeza da rede de drenagem pluvial têm por objetivo, além de auxiliar no fluxo das águas das chuvas com o menor tempo possível, alinhar-se aos cuidados com a saúde coletiva por meio de equipamentos de saneamento básico.

Embora o expediente administrativo da empresa municipal só retorne na próxima terça-feira, dia 26, a Diretoria de Operações da Emurb manterá o cronograma de trabalho diário com equipes de drenagem e manutenção da malha viária atuando em várias partes da cidade. No caso da limpeza das manilhas subterrâneas, haverá equipes de prontidão a fim de atender as demandas urgentes que possam surgir com a chuvas que venham a cair neste período.

A Emurb intensificará seus serviços em algumas localidades, mais vulneráveis aos efeitos das chuvas, como os bairros 13 de Julho, Salgado Filho e São José, na zona Sul; e no Bugio, Dom Luciano, Lamarão, Santos Dumont e Cidade Nova, zona Norte; José Conrado de Araújo e Siqueira Campos, zona Oeste; e na parte central da cidade onde costuma haver pontos de retenção de água pluvial.

Na região do bairro Jabotiana, a Emurb irá monitorar os pontos mais susceptíveis ao rio Poxim, com equipes aptas a atender aos casos mais complexos. Estas ações poderão servir de auxílio para o trabalho que outros órgãos da Prefeitura executam nas comunidades do Jabotiana.

A Zona de Expansão também será contemplada com as ações estruturantes com técnicos do órgão municipal fazendo rondas e inspeções pelas estradas vicinais e ruas dos núcleos residenciais da área que cia cerca de 40% do território aracajuano.