TRF5 PRORROGA O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 2017 POR MAIS 2 ANOS

22/05/20 - 06:45:19

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 prorrogou, por mais dois anos, o prazo de validade do concurso público, realizado em 2017, para provimento de cargos de servidores e formação de cadastro reserva, na sede do TRF5 e nas Seções Judiciárias dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe.

A prorrogação, que valerá a partir do dia 21 de junho de 2020, está prevista no Ato nº 153 da Presidência da Corte, que foi publicado no Diário Oficial da União da segunda-feira passada (18.05).

Desde a homologação do concurso, por meio do Ato nº 15, de 20 de junho de 2018, o TRF5 já nomeou um total de 136 aprovados, sendo 80 analistas e 56 técnicos. No Edital de Abertura do certame, foram ofertadas 14 vagas mais cadastro reserva.

Recente nomeação

A presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 nomeou recentemente mais 14 candidatos aprovados no último concurso público, realizado em 2017, para provimento de cargos nas Seções Judiciárias vinculadas. Os atos das nomeações foram publicados na edição do dia 15 de maio no Diário Oficial da União.

Das 14 nomeações, 12 são decorrentes das autorizações orçamentárias concedidas pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) à 5ª Região, para provimentos em 2020, e outras duas (uma no Ceará e outra na Paraíba) são provenientes de cargos vagos, surgidos após a posse dos antigos servidores em outros cargos não cumulativos.

Os cargos a serem ocupados são destinados às seis Seções Judiciárias da 5ª Região e distribuídos da seguinte forma: dois para Seção Judiciária de Alagoas, sendo um Analista Judiciário – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal e um Técnico Judiciário – Área Administrativa; três para a Seção Judiciária do Ceará, sendo um Analista Judiciário – Área Judiciária, um Analista Judiciário – Área Administrativa e um Técnico Judiciário – Especialidade Informática; três para a Seção Judiciária da Paraíba, sendo um Analista Judiciário – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, um Analista Judiciário – Área Administrativa e um Técnico Judiciário – Especialidade Informática; dois para a Seção Judiciária de Pernambuco, sendo um Analista Judiciário – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal e um Técnico Judiciário – Área Administrativa; dois para a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, um Técnico Judiciário – Área Administrativa e um Técnico Judiciário – Especialidade Segurança e Transporte, e dois para a Seção Judiciária de Sergipe, sendo um Técnico Judiciário – Área Administrativa e um Técnico Judiciário – Especialidade Informática.

Vagas para a sede – No dia 14 de maio, a presidência do TRF5 publicou, no Diário Eletrônico da 5ª Região, a Portaria nº 279/2020, destinando outras duas vagas autorizadas pelo CJF à 5ª Região, para provimento de cargos na sede da Corte. Por enquanto, não há previsão de data para essas duas nomeações para o TRF5, que ocorrerão ainda em 2020.

Divisão de Comunicação do TRF5