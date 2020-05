Veja funcionamento dos serviços municipais nos feriados antecipados dos dias 22 e 25

22/05/20 - 06:27:54

Como medida para reforçar o distanciamento social entre a população aracajuana e frear a propagação da covid-19, foram antecipados para esta sexta-feira, 22, e segunda-feira, 25, o feriado estadual de 8 de julho (Emancipação Política de Sergipe), e o municipal alusivo ao dia de São João, comemorado anualmente em 24 de junho. A medida foi tomada por meio de projeto de lei dos executivos municipal e estadual. Por este motivo, os órgãos e serviços da administração municipal de Aracaju não funcionarão nestes dois dias

Confira como fica o funcionamento dos serviços municipais nesta sexta e segunda-feira, dias 22 e 25:

Saúde

As oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) referências para síndromes gripais estarão abertas normalmente nesses dois dias, sempre atendendo das 7h às 20h. Já as demais 37 UBS e os Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar) estarão fechados.

Mas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva e Fernando Franco, o Hospital de Campanha, os Centro de Atenção Psicossocial (Caps) 24h e os leitos de retaguarda do Caps Joel Patrício funcionarão normalmente, assim como a urgência odontológica do Fernando Franco.

Educação

As escolas da rede municipal de educação não funcionarão. A Casa de Ciência e Tecnologia de Aracaju (CCTECA) Galileu Galilei também não abrirá.

Mercados centrais e setoriais

Os mercados municipais e setoriais da capital estarão funcionando nesta sexta-feira, 22, das 5h30 às 13h30. Já na segunda, todos estarão fechados. O mercado central Maria Virgínia Leite Franco, inclusive, passará por uma limpeza geral na segunda-feira, dia 25.

Feiras livres

As feiras que estão sendo realizadas às sextas-feiras (Castelo Branco, Suíssa, Agamenon e Aruana) estarão mantidas neste dia 22. Na segunda, não há feiras na cidade.

Parque da Sementeira

O Parque Augusto Franco (Sementeira) continua fechado ao público, atendendo ao decreto municipal.

Chica Chaves

O Centro de Artesanato Chica Chaves segue fechado para reforma.