VEREADOR Dr. MANUEL MARCOS DESTACA PRODUTIVIDADE DA PANDEMIA NO MUNDO

22/05/20 - 12:36:10

A chegada e proliferação novo coronavírus (covid-19) provocou alterações na rotina produtiva em todo mundo. Entre a crise sanitária e as medidas que visam contornar a situação em meio a pandemia que se instalou, torna-se ainda mais imprescindível que o Poder Público assuma o controle. Diante deste cenário, o vereador Dr. Manuel Marcos (PSD) tem se empenhado em dar continuidade aos trabalhos do mandato para que a população não seja onerada.

“Estamos atravessando um momento muito delicado, sobretudo, no que diz respeito a saúde do cidadão. Como médico e vereador que se pauta nas questões de saúde pública, não poderia deixar de apresentar projetos e cobrar aos órgãos competentes. O combate ao agente viral é dever de todos, cada um colabora como pode. Uns respeitando as medidas de isolamento, outros servindo. Já os representantes da população, tem que se manter sensíveis às necessidades e temores que afligem as pessoas a fim de se tomar as devidas providências”, avalia.

Desde a aplicação dos decretos Estadual e Municipal, que orientam o distanciamento social e isolamento domiciliar, o parlamentar já protocolou 30 proposituras no Legislativo da Câmara de Vereadores. Ele também esteve presente em todas as Sessões, que estão ocorrendo em modalidade virtual para minimizar os riscos de contaminação pelo covid-19. “O seguimento das atividades não sofreu nenhum prejuízo com as sessões remotas. Tem sido satisfatório, principalmente nas matérias que irão ajudar no combate a pandemia”, declara.

Através da apresentação de 11 Indicações, nove Projetos de Lei, duas Moções, oito Requerimentos e encaminhamentos de demandas populares ao Poder Executivo, é que Dr. Manuel Marcos se empenha em promover a qualidade de vida da população aracajuana. “Sobretudo neste momento de crise e muitas dificuldades. Ainda que seja protocolado e votado no ambiente digital, mantenho o nível de produção e consigo atuar com muito afinco e seriedade. Sempre pensando no cidadão que será afetado diretamente por cada propositura”, endossa o vereador.

Foto César de Oliveira

por Lucivânia Pereira