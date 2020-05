ARACAJU REGISTRA 123 NOVOS CASOA DE COVID-19 E TRÊS MORTOS NESTE SÁBADO

23/05/20 - 20:00:23

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que até as 19 horas deste sábado (23), foram registrados 123 novos casos de Covid-19 na capital e três óbitos. Trata-se de duas mulheres, uma com 50 anos e outra com 69 anos, ambas sem comorbidades; e um homem, com 72 anos, com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

–

A SMS esclarece ainda que, três dos casos confirmados anteriormente como sendo do interior do Estado, após investigação, foram identificados como residentes de Aracaju.

Dos novos casos confirmados *73 são mulheres*, com idade entre dois e 69 anos; e *50 homens* com idade entre 13 e 70 anos.

Com isso, sobe para 3066 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Aracaju. Destas, 77 estão internadas em hospitais; 1033 estão em isolamento domiciliar; 1915, que estavam infectadas, já estão curadas; e 41 vieram a óbito.

Dos 91 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames para detecção da doença, todos estão internados.

Foram descartados 3719 casos do total de 6876 testados.