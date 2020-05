DEFESA CIVIL ALERTA PARA RISOS DE ALAGAMENTOS EM VÁRIAS REGIÕES DO ESTADO

23/05/20 - 20:30:05

A Defesa Civil Estadual alerta para risco de alagamento e pequenos deslizamentos no munícipio de Lagarto e os demais da região Centro-Sul do Estado. Há perigo potencial associado à previsão de chuvas também nas regiões Sul, Agreste e Alto Sertão de Sergipe neste sábado (23).

Segundo boletim enviado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá chuvas entre 20 a 30 mm/h ou 50 mm/dia, com risco de alagamento e pequenos deslizamentos.

Além de Lagarto, estão indicados no boletim os municípios de Arauá, Boquim, Campo do Brito, Canindé, Carira, Cristinápolis, Frei Paulo, Indiaroba, Itabaiana, Macambira, Monte Alegre, N. Sra. Aparecida, N. Sra. da Glória, Pedra Mole, Pedrinhas, Pinhão, Porto da Folha, Poço Redondo, Poço Verde, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, Santa Luzia do Itanhy, Simão Dias, São Domingos, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba.

De acordo com a Defesa Civil, a população deve evitar enfrentar o mau tempo, redobrar a atenção às alterações nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

“As pessoas devem ficar atentas aos eventos de chuva que possam trazer prejuízos. É importante que as pessoas permaneçam abrigadas em lugares seguros”, ressaltou o diretor do Depec, coronel Alexandre José.

Quem desejar receber os alertas da Defesa Civil via SMS, deve enviar mensagem para o número 40199, informando o CEP da localidade. Situações de emergência devem ser informadas pelo telefone 193.