FORÇAS ARMADAS REALIZARÃO DESCONTAMINAÇÃO DO AEROPORTO DE ARACAJU

23/05/20 - 08:14:33

Dando continuidade às ações humanitárias das Forças Armadas em virtude da pandemia daCOVID-19, militares da Capitania dos Portos de Sergipe, do 28º Batalhão de Caçadores e do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Aracaju, realizarão no dia 25 de maio de 2020, uma ação de desinfecção no Aeroporto Internacional Santa Maria em Aracaju.

A atividade terá início às 08:00h da manhã e contará com a participação de 40 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea.

As ações fazem parte da Operação COVID-19, coordenada pelo Comando Conjunto Nordeste, seguindo diretrizes do Ministério da Defesa, com o objetivo de mitigar os impactos causados pela pandemia.

Cabe ressaltar que, em Sergipe, durante a Operação COVID-19, as Forças Armadas vem realizando diversas atividades em prol da sociedade sergipana, destacando-se o apoio logístico para distribuição de alimentos aos alunos da rede municipal, doação de sangue, apoio à campanha de vacinação contra a Influenza, além de doação de cestas básicas para comunidades ribeirinhas e instituições filantrópicas.

Por fim, informamos que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, continuam realizando suas atividades essenciais de distribuição de água nas cidades do interior, mantém a fiscalização de produtos controlados, seguem realizando as atividades de inspeção naval e o controle do espaço aéreo no estado de Sergipe.

Marinha do Brasil