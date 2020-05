Ipesaúde instala mais um contêiner na unidade de urgência e reforça atendimento

23/05/20 - 09:17:57

Para ampliar o atendimento e intensificar o enfrentamento à Covid-19, a autarquia disponibilizou mais um contêiner, que tem como objetivo realizar a coleta de material para análise daqueles pacientes que acessam o serviço com sintomas

Os consultórios instalados em contêineres na unidade de urgência do Ipesaúde realizam uma assistência fundamental para beneficiários com sintomas de síndromes gripais. Para ampliar o atendimento e intensificar o enfrentamento à Covid-19, a autarquia disponibilizou mais um contêiner, que tem como objetivo realizar a coleta de material para análise daqueles pacientes que acessam o serviço com sintomas.

A supervisora do serviço, Laís Karoline, fala sobre o atendimento e reforça que a iniciativa vai acarretar na diminuição do fluxo. “Nós possuímos uma equipe equipada e qualificada para realizar os atendimentos e, nesse novo espaço para coleta de amostras, não será diferente. Atualmente, temos uma média de 50 pacientes diários e é importante enfatizar que todos são encaminhados para avaliação médica”, conta.

O beneficiário, ao acessar a unidade de urgência do Ipesaúde será recebido, ainda na entrada, por um integrante da equipe de enfermagem, que vai verificar se há sintomas inerentes à síndrome gripal. Após o preenchimento dos dados na recepção, ele será encaminhado aos consultórios externos. Vale ressaltar a importância de já utilizar máscara, respeitando o decreto governamental.

De acordo com Laís Karoline, caso haja prescrição médica é possível fazer a administração dos medicamentos no local, como também o encaminhamento para internação. “Apenas pacientes com sintomas gripais são encaminhados para avaliação médica no contêiner e, em seguida, conforme orientação do médico, o paciente é encaminhado para administração de medicação ou realização de exames. Entre os exames solicitados, pode estar a coleta de amostras para o teste de Covid-19. Pensando na segurança dos pacientes foi implantado esse novo contêiner somente para coleta. Além disso, caso o paciente precise ficar internado, dispomos de uma enfermaria com leitos e isolamento destinados somente para pacientes suspeitos ou confirmados. Após internação, a regulação de leitos entra em contato imediatamente com os hospitais de retaguarda: São Lucas, Primavera, Renascença e Cirurgia e realiza a transferência o mais breve possível, para que assim o paciente possa dar continuidade ao tratamento de forma segura e confortável”, explica.

Resultados

As coletas são encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e o paciente é informado sobre prazos para os resultados, sempre ressaltando a alta demanda registrada ultimamente. A equipe do serviço social da unidade de urgência do Ipesaúde entra em contato com o paciente e envia o resultado por e-mail, evitando assim que o paciente tenha que se deslocar e se expor a possíveis riscos de contaminação.

Funcionamento

O Serviço de Pronto Atendimento 24h do Ipesaúde fica localizado na av. Desembargador Maynard, s/n, anexo ao Hospital Cirurgia. Os consultórios para atendimento de pacientes com síndromes gripais funcionam todos os dias, das 7h às 19h. Dúvidas podem ser esclarecidas através dos contatos (79) 99191-3785 e (79) 99191-3783.

Fonte e foto assessoria