LAGARTO DIAGNOSTICA MAIS ONZE CASOS CASOS DO COVID SOMENTE NESTE SÁBADO

23/05/20 - 21:58:44

Diagnosticados mais 11 casos de infecções pelo Novo Coronavírus, neste sábado, 23, no município de Lagarto. Tratam-se de quatro homens de 33, 34, 37 e 43 anos e 6 mulheres de 20, 25, 33, 35, 43 e 49 anos, da zona urbana. E uma mulher de 44 anos da zona rural. Todos cumprindo isolamento social e sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Lagarto teve mais cinco altas por cura, neste sábado. Subindo para 51 o número de pessoas curadas. A Secretaria ressaltou que os casos que aguardam resultados, dependem do processamento da amostra e liberação do resultado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (LACEN).

A Secretaria diz que está fazendo a sua parte, mas é preciso que cidadão também faça a sua! E aconselhou: “Evite aglomerações, só saia de casa se for extremamente necessário. Use máscara, higienize com frequência as mãos e objetos”.