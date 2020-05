Moradores do Bairro Jabotiana tiveram casas alagadas só poderão voltar após limpeza da região

De acordo com a Defesa Civil da capital, em dois dias choveu cerca de 100 milímetros na cidade. Durante todo o mês de maio, foram mais de 225 milímetros. “A previsão é que a partir de segunda-feira, a gente tenha um volume reduzido nessa região”, disse o coordenador da do órgão, major Silvio Prado.

Nos próximos dois ou três dias dias, segundo ele, podem ocorrer chuvas isoladas e esparsas em Sergipe, mas não há alertas de mais alagamentos.

O Largo da Aparecida fica localizado próximo um dos braços do Rio Poxim, que verteu durante as chuvas. “O Poxim Mirim entra totalmente, sem nenhum tipo de barramento, aqui no Jabotiana, com uma vazão de três milímetros por segundo. É quase 30 vezes maior que a barragem”, informou o coordenador.

Por G1 SE