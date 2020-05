PREFEITA DE RIACHÃO DIZ QUE PRECISA CONTINUA COM AS AÇÕES DE PREVENÇÃO

23/05/20 - 19:52:00

Na última sexta-feira (22) a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PSD) concedeu uma entrevista ao programa de rádio Sergipe em Destaque, apresentado por Aclécio Prata, na Aparecida FM, onde falou sobre sua trajetória à frente da Prefeitura de Riachão, medidas de enfrentamento ao Coronavírus e participação ativa da população para que os números de infectados continuem baixos no município.

A prefeita Simone destacou na entrevista, a importância que a população vem tendo no controle dos casos, através do isolamento social. “É com a ajuda da população que o município tem hoje um índice baixo de casos de Coronavírus. Gostaria de agradecer a população por seguir um bom comportamento sobre as medidas preventivas, atendendo os apelos dos órgãos de saúde e da prefeitura. Não vamos baixar a guarda, precisamos continuar com as ações de prevenção!” ressaltou a prefeita.

Ao ser questionada sobre quais medidas de enfrentamento ao Coronavírus estão sendo implantadas na prefeitura, a prefeita explicou as ações realizadas pela gestão. “Estamos fazendo trabalho de sanitização nos ambientes públicos, entrega de Equipamento de proteção Individual (EPI) diariamente para da linha de frente, distribuição de kits de merenda escolar, ampliação das entregas de cestas básicas para as famílias que se encontram em vulnerabilidade, distribuição de kits de higiene. Estamos realizando também medidas preventivas nas feiras, como redução do horário de duração, apenas comercialização de alimentação, implantação de lavatórios para higienização das mãos” detalhou Simone.

Sobre as confirmações de casos de Covid-19, Simone falou sobre as testagens que vem sendo realizadas, quais os métodos e futuras parcerias para monitorar os casos no município. “No momento nós temos 3 métodos de testagem, mas estamos tentando fazer uma parceria com a UFS para conseguirmos realizar mais testagens e ter uma noção do avanço da doença no nosso município” explicou.