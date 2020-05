Prefeitura de Aracaju fiscaliza bares e restaurantes nas praias da capital

23/05/20 - 09:28:22

Na manhã desta sexta-feira, 22, a Prefeitura de Aracaju realizou fiscalização nos bares e restaurantes da Orla da Atalaia até o Mosqueiro, na Zona de Expansão. As equipes também averiguaram estabelecimentos na Orlinha do Bairro Industrial.

A medida executada pela Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio dos órgãos operacionais, e o apoio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), averiguou o cumprimento das medidas emergenciais previstas nos decretos do governo do estado e do município, para enfrentamento à covid-19.

“Esse é um trabalho que temos desenvolvido continuamente. Diante da antecipação do feriado estadual de 8 de julho (Emancipação Política de Sergipe), e o municipal, alusivo ao dia de São João, reforçamos essa atenção às áreas de lazer, da capital. Nosso objetivo é conscientizar a população sobre a urgência de cumprir o isolamento social e os cuidados de biossegurança, nos estabelecimentos autorizados a funcionar. Atuamos pelo cumprimento das determinações previstas nos decretos, que estão embasadas nas orientações das autoridades sanitárias”, destacou o secretário da Defesa Social e da Cidadania”, Luís Fernando Almeida.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, ressalta que a ação também foi motivada por denúncias, sobre o funcionamento irregular de bares e restaurantes localizados na Orla da capital. Para essa averiguação foram vistoriados estabelecimentos localizados na Orla da Atalaia, desde a região do farol até a Orla Pôr do Sol, no Mosqueiro, Zona de Expansão. Também houve verificação na Orlinha do Bairro Industrial.

“Na ação, foi constatado que cerca de 52 bares estavam fechados, sem atendimento ao público. Foram expedidas quatro notificações e sete estabelecimentos receberam as orientações necessárias sobre as medidas de biossegurança. Foram identificados três locais que não estavam autorizados a funcionar, o que resultou em orientação para o encerramento das atividades, ajustando-se ao que está previsto no decreto municipal e no estadual”, detalhou o coordenador do Procon Aracaju.

Para conscientizar as pessoas que ainda frequentam a praia, mesmo diante das orientações para manter o isolamento e distanciamento social, foi veiculada uma mensagem através de carro de som.

A operação contou com o trabalho integrado do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) e da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), com o apoio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict).

Fonte e foto assessoria