Prefeitura disponibiliza balcões frigoríficos para feira livre do bairro 18 do Forte

Após as feiras do Batistão, Grageru, Suissa, Jabotiana, Santos Dumont e Orlando Dantas, chega o dia em que a feira livre do bairro 18 do Forte passa a funcionar, a partir deste sábado, 23, com balcões frigoríficos para o acondicionamento de produtos de origem animal.

A medida, que está sendo adotada de forma gradativa e atende recomendações da Vigilância Sanitária e o procedimento licitatório da Prefeitura de Aracaju, se dá após comunicado emitido aos feirantes, pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), acerca da implementação do novo formato.

“As feiras realizadas pela Prefeitura de Aracaju, além de acontecerem em conformidade com o recente processo licitatório de reorganização, que assegura as condições sanitárias necessárias para a comercialização de produtos de origem animal, está ocorrendo com as devidas normas mediante a pandemia da Covid-19”, informou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

“A feira do 18 do Forte, por exemplo, teve o número de bancas reduzido de 154 para 90 e, assim como as outras 15 retomadas, conta com a presença de fiscais para orientar feirantes e consumidores quanto à importância do cumprimento do que está estabelecido nos decretos estadual e municipal”, ressaltou o presidente.

Por meio da Emsurb, a Prefeitura disponibiliza para estes espaços de comercialização, lavatório, álcool em gel, sinalizadores, máscaras para os consumidores que não estão fazendo uso do item de prevenção, além de banners com informações preventivas sobre o novo coronavírus.

SECOM – PMA

23/05/20 - 20:47:19