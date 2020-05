Grupo ligado ao ex-prefeito Valmir anuncia a pré-candidatura a prefeito de Ibrain Monteiro

24/05/20 - 07:24:19

Neste sábado (23) o Grupo Político ligado ao ex prefeito Valmir anuncia apoio a pré candidatura de Ibrain Monteiro a prefeito de Lagarto

Os moradores de Lagarto foram surpreendidos no início da tarde deste sábado, 23, com o anuncio da pré candidatura do Deputado Estadual, Ibrain Monteiro a Prefeitura de Lagarto no Programa Valmir e o Povo.

Os lagartenses já comentavam entre si que o melhor candidato a assumir a administração da Prefeitura de Lagarto era Ibrain Monteiro, por sua experiência política e por ser considerado um gestor moderno e capaz de levar Lagarto rumo ao futuro.

Ibrain é elogiado pelo trabalho que vem realizando como Deputado Estadual, trazendo inclusive muitos benefícios para sua cidade.

Sua atuação na câmara de vereadores, onde também foi presidente da casa é elogiada até hoje pela população e os jovens não esquecem as realizações do período em que Ibrain foi secretário de Esportes do município.

A traição sofrida pelo ex prefeito Valmir Monteiro ainda está muito viva na lembrança da população, que vê com muita desconfiança a atuação da gestão atual e sua fábrica de Fake News liderado pelo deputado federal, Gustinho Ribeiro.

Durante o programa Valmir anunciou que não enxerga alguém mais preparado que Ibrain Monteiro para assumir a Prefeitura da Cidade. “Eu acredito que Ibrain vai fazer uma administração voltada para o futuro, Lagarto vai avançar em passos largos para a modernidade, trazendo prosperidade e progresso, com uma gestão pública moderna, sem esquecer do social e da saúde de nosso povo”, salientou Valmir Monteiro.

Ibrain agradeceu o apoio do Grupo Político e da população que já estava cobrando um posicionamento favorável a sua pré candidatura a prefeito, afirmando que ele foi o Deputado Estadual que mais realizou pelo município.

Em sua entrevista, Ibrain falou sobre suas maiores preocupações como futuro gestor municipal. “Lagarto hoje tem muitos moradores de rua e isso me preocupa muito, essas pessoas precisam de acolhimento, não é um só um lugar pra dormir, mas para que eles possam fazer sua higiene pessoal, possam ser tratados com dignidade e respeito, como todos nós merecemos”, enfatizou Ibrain.

Ainda segundo Ibrain, “A falta de emprego e assistência por parte da Prefeitura Municipal gera um abismo social muito grande, por isso, iremos implantar o restaurante popular, cobrando o valor simbólico de um real, servindo comida com qualidade e dignidade”.

Na entrevista, ele também falou sobre seu Plano de Governo, que inclui o bairro Jardim Campo Novo, planejado pela equipe do ex prefeito Valmir para ser um dos melhores recantos do município Lagarto. “Essa semana recebi relatos de moradores daquela área, e o que vi foi uma drenagem antiga, obra que foi realizada no primeiro mandato de Valmir. A prefeita não está fazendo sua obrigação que é limpeza dos esgotos das bocas de lobo, com a chuva dessa semana as águas foram parar na casa dos moradores. Determinei estudos a minha assessoria no intuito de elaborar um plano de ação para trazer melhorias na vida das pessoas, em todas as áreas, buscando alternativas modernas e viáveis”, salientou Ibrain Monteiro.

Da assessoria