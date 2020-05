MOTORISTA EMBRIAGADO É DETIDO APÓS COLIDIR O VEICULO EM UM POSTE NA FAROLANDIA.

24/05/20 - 10:22:16

Policiais da CPTran prenderam na madrugada deste domingo (24) um motorista com sintomas de embriaguez, após colidir o veículo em um poste.

As informações passadas pelo capitão Silveira são de que o condutor perdeu o controle do seu veiculo e acabou colidindo em um poste na avenida Caçula Barreto, no bairro Farolandia, em Aracaju.

O condutor fez o teste do etilometro (bafômetro) e foi constatada a embriaguez após o resultado ser 0.56 mg/ l de álcool no ar expelido (a partir de 0.33 mg/ l cabe a prisão em flagrante.

O passageiro que estava com ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o hospital. Já o condutor levado a delegacia para o devido procedimento legal.

Esse é o trigésimo quinto acidente na Capital sergipana envolvendo condutores embriagados.

Com informações e foto da CPTRAN