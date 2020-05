PACIENTES COM COVID-19 FICAM EM AMBULÂNCIAS DO SAMU POR FALTA DE VAGA EM UNIDADE

Talvez a gente precise tirar essas pessoas de Aracaju, porque as urgências estão cheias. Assim que conseguir uma vaga a gente saí de lá. Porque não adianta rodar com eles dentro da ambulância, que é um suporte e transporte. Está uma procura muito grande nos hospitais para atendimento . Essa busca por atendimento as vezes lota os hospitais, muita gente que até poderia estar em casa, mas mesmo assim busca os hospitais e isso deixa as unidade lotadas”, explicou a superintendente do Samu, Karina Mendonça.