PM interrompe festa com cerca de 40 pessoas na Barra dos Coqueiros

24/05/20 - 06:28:11

Eventos como este estão proibidos por Decreto Governamental devido à pandemia do coronavírus

Policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) interromperam, na madrugada deste sábado (23), uma festa com cerca de 40 pessoas que acontecia no Povoado Jatobá, no município de Barrra dos Coqueiros. Eventos como este estão proibidos por Decreto Governamental devido à pandemia do coronavírus.

A equipe da 2ª CIPM foi acionada por volta das 4h da madrugada para averiguar uma denúncia de perturbação do sossego cometido em uma residência no Povoado Jatobá.

No local, onde estava havendo uma festa, os policiais constataram que além do som acima do permitido proveniente de um veículo, os participantes também estavam descumprindo o Decreto Governamental, já que havia uma aglomeração com cerca de 40 pessoas consumindo bebidas alcóolicas.

Diante do flagrante, a festa foi interrompida, e os proprietários do som e da residência foram autuados por perturbação do sossego alheio e desobediência ao Decreto Governamental, respectivamente.

Com informações e foto da SSP