Sergipe com menor taxa de mortos pelo Covid no Nordeste, deixa Belivaldo muito feliz

24/05/20 - 17:34:11

O governador Belivaldo Chagas (PSD) postou, neste domingo, no Instagran, que não se pode tratar as pessoas, como números frios. Mesmo em tempos da pandemia do Covid-19, em que muita gente vai acabar doente, “estamos fazendo todos os esforços para evitar ao máximo pelo novo coronavirus, amplando a capacidade de atendimento da nossa rede de saúde.

Belivalo anuncia que todo esse esforço já vem dando resultado, como o que recebemos nesse final de semana, de Sergipe ter 1,7% de taxa de letalidade da doença, a menor do Nordeste e a segunda menor do País, atrás apenas do Distrito Federal e Santa Cararia (1,5%): “tudo isso em respeito à vida dos sergipanos e em memória dos que infelizmente nos deixaram”.

– Vamos vencer esta batalha juntos!