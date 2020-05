Rogério: prefeitos e governadores promovem equilíbrio social

O líder do PT no Congresso, senador Rogério Carvalho, participou neste domingo (24) do Grande Debate com o Senador Márcio Bittar (MDB-AC), promovido pelo CNN Brasil. Rogério disse que graças aos governadores e prefeitos, não vivemos uma catástrofe social. “Bolsonaro na contramão, boicota a vida. Quer que o povo esteja à mercê da própria sorte”.

Rogério Carvalho admite que “nós precisamos ter um Governo que construa uma equação que coloque todos os brasileiros dentro. Nós estamos diante do desmonte da rede de proteção social construída nos governos do PT”. Disse que “o presidente trabalha gerando tensão na busca de uma ruptura para fechar o regime democrático no país. Esse Governo coloca em risco a nossa democracia”.

Para Rogério, o Brasil se tornou nos Governos Lula e Dilma uma potência ambiental inquestionável: “Fomos um dos construtores do conceito de sustentabilidade. Não precisamos agredir o ambiente para crescer, apenas adotamos políticas públicas efetivas”.

Ainda na CBB Brasil, Rogério lembrou que “naquela sala de reunião (do Ministério) só havia homens e brancos. O que revela um recorte de como o governo pensa em políticas pública. E a fala da [ministra] Damares comprova a face autoritária do governo Bolsonaro”

Para o senador sergipano, o presidente Jair Bolsonaro não quer armar o povo para diminuir a criminalidade, mas aumentar, armando as milícias. Bolsonaro quer constituir uma força paralela para um projeto autoritário, e não podemos admitir que nenhum ministro, seja ele civil ou militar, ameace instituições Democrática e a própria Democracia.