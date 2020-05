VICE-GOVERNADORA ELIANE AQUINO, MÃE E IRMÃ ESTÃO CURADAS DO COVID-19

24/05/20 - 08:16:37

VICE-GOVERNADORA ELIANE AQUINO, MÃE E IRMÃ ESTÃO CURADAS DO COVID-19

Eliane Aquino e a família estão curadas do coronavírus

A vice-governadora Eliane Aquino (PT), está curada do coronavírus. A informação foi passada pela própria Eliane que usou as redes sociais para comunicar a sua cura, da mãe dela e da irmã. nossas preces foram ouvidas. “A todos que oraram pela minha recuperação e da minha família, em especial, da minha mãe, os meus mais sinceros agradecimentos”, disse a vice-governadora.

Eliane disse que foram dias de angústia e de muito medo. “Também de muita fé, com a certeza de que Deus estava conduzindo tudo o tempo inteiro e, sobretudo, gratidão a todos os anjos que Deus colocou em nossas vidas”. Ela também agradeceu a todos os profissionais de saúde e aos vizinhos “que, no meu momento de solidão e isolamento, chegavam com um almoço e um jantar cheio de carinho e cuidado, os amigos que fizeram uma rede de orações e tantas outras pessoas que, mesmo sem conhecer a minha família, oraram por nós. A todos, muito obrigada!!!”.

No instagram, Eliane Aquino afirmou, ainda, que não esquece, um só momento, das mais de 21 mil vidas ceifadas no Brasil pela Covid-19. “Somos uma Nação e precisamos entender a gravidade do vírus e a capacidade de atendimento da rede de saúde, que tem enfrentado um desafio enorme”. Em Sergipe, já fomos atingidos em quase todos os municípios e até agora já perdemos 85 vidas. São muitas famílias devastadas. A cada uma, apresento minha solidariedade e respeito. Por tudo isso, se puder, fique em casa”, concluiu.

Com informações do Destaque Noticias

Foto twitter