Belivaldo diz que pandemia complicou muito e está ficando difícil pela ocupação de leitos

25/05/20 - 13:39:07

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse nesta segunda-feira (25), via whatsaap, que a curva de contaminados pode até estar descendo em Sergipe, “mas a curva de ocupação de leitos e UTU está se agravando. No domingo nós fomos para a casa dos 80% e isso é muito grave. Portanto o decreto será republicado sem alteração, repetindo tudo que já está publicado, para que a gente faça um análise no decorrer da semana e, aí sim, a partir do dia primeiro de junho se edite um outro decreto”.

Belivialdo disse ainda que ao depende do que ocorra durante essa semana, “se a gente conseguir abrir mais 30 leitos, como está previsto, aí pode dar uma folga, senão a gente vai vendo o que está fazendo: se aperta ou se flexibiliza. Agora estou achando muito difícil pensar em flexibilizar alguma coisa até meados do mês de junho. Mas não quero estabelecer prazo, não quero estabelecer nada”.

Para o governador, a preocupação está sendo a mesma: “ampliar a quantidade de leitos e UTI, para que a gente não entre em colápso, mas hoje complicou em muito e a situação está ficando difícil. Repito: não adianta se preocupar com a curva de contaminados. A preocupação é com ocupação de leitos de UTI e de enfermaria”.