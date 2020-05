Covid em linha crescente no Estado. Número de óbitos já chega mais de cem pessoas

25/05/20 - 22:14:12

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira (25) o boletim epidemiológico do novo coronavírus (Covid-19) com 134 novos casos da doença. Sergipe passa a ter 5.448 pessoas infectadas. Foram registrados mais dez óbitos, sendo seis homens, três mulheres e uma criança do sexo feminino com oito meses. Sergipe passa a 103 óbitos por covid-19.

Os homens são: dois de Aracaju, ambos com 60 anos de idade, um com histórico de Leucemia e o outro com cardiopatia; 33 anos de Tobias Barreto; 37 de Canindé de São Francisco; 48 anos de Moita Bonita, que tinha diabetes mellitus; e 51 anos de idade de Itabaianinha, com histórico de diabetes mellitus e obesidade.

As três mulheres são: uma 68 anos de idade, de Arauá, com diabetes mellitus e doença respiratória crônica; e duas de Aracaju, de 41 e 75 anos, está última com diabetes mellitus. Ainda foi registrado o óbito de uma criança do sexo feminino com oito meses de Nossa Senhora do Socorro. Estão em investigação mais 19 óbitos.

São 2.222 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 15.696 exames e 10.247 foram negativados. Estão internados 299 pacientes, sendo 139 em leitos de UTI (70 na rede privada e 69 na rede pública) e 160 em leitos clínicos (68 na rede privada e 92 na rede pública).

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 acesse *sergipecontraocoronavirus.net .br*