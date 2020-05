Definidas as pré-candidaturas da terceira via no município de Porto da Folha

25/05/20 - 13:21:36

Agora é definitivo. Já está definido a pré-candidatura à prefeitura de Porto da Folha, que terá como cabeça de chapa o sindicalista Manoel Lima e como vice o cirurgião-dentista Juarez Izidoro.

Manoel Lima é filho de família tradicional do município, enquanto o Dr. Juarez é um profissional que presta relevantes serviços para as comunidade.

Os dois caminham juntos no sentido de formar uma chapa forte e competitiva para disputar o legislativo de Porto da Folha e as informações são de que vários nomes conhecidos já se colocaram à disposição para disputar o pleito.