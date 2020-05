DUAS PESSOAS MORREM AFOGADAS NO FIM DE SEMANA. UMA CRIANÇA E UM JOVEM

25/05/20 - 06:47:57

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu os corpos de duas vitimas de afogamentos ocorridos no final de semana no interior do estado.

Um dos casos aconteceu no Povoado Brejo, no município de Lagarto, onde um jovem identificado como Marcos Antônio, 19 anos, morreu afogado na piscina de uma chácara.

O segundo caso de afogamento foi registrado no Povoado Bom Sucesso, no município de Poço Redondo. Nesse caso, uma criança de 4 anos se afogou no Assentamento Patos. As circunstâncias da ocorrência não foi divulgado.