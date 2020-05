Eleições 2020: PSD de Propriá realiza primeira reunião virtual

25/05/20 - 12:21:59

Por videoconferência, o Partido Social Democrático (PSD) de Propriá realizou a primeira reunião on-line da sigla no município. A inovação, considerada inédita, serviu para discutir questões relacionadas ao pleito deste ano e contou com a participação do pré-candidato a prefeito pelo PSD, Aelson dos Santos, e todos os pré-candidatos a vereador filiados à sigla.

“Os prazos eleitorais não foram suspensos e o Supremo continua estudando uma forma de evitar o adiamento das eleições em razão dos prejuízos que essa alteração poderia trazer para o nosso processo democrático. Diante desse cenário, o PSD está saindo na frente, mais uma vez, e buscando iniciar os trabalhos junto aos membros do partido. Se não podemos dar seguimento aos atos presenciais, devido à pandemia da Covid-19, estaremos reunidos virtualmente. O importante é estarmos unidos com o propósito de mudar a realidade da nossa querida Propriá “, afirmou Aelson.

A reunião virtual ocorreu no último sábado, 23, através da plataforma Google Meet. Inicialmente foram debatidos temas gerais da campanha para 2020, mas de acordo com Aelson, os próximos encontros deverão abordar assuntos mais específicos e também trazer dicas sobre marketing eleitoral.

POR ASCOM PSD-PROPRIÁ