Estude em Casa: programação de videoaulas na TV Aperipê está disponível

25/05/20 - 12:49:45

A semana de estudos a distância inicia-se com mais uma programação especial de videoaulas na tela da TV Aperipê. Conteúdo pedagógico complementar, as aulas do programa “Estude em Casa” são veiculadas diariamente, no canal 6.1 e via internet, com som e imagem digital. A ação é fruto de uma parceria estabelecida entre o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com o Governo do Amazonas, cuja finalidade é ofertar conteúdo didático aos estudantes do ensino fundamental maior e ensino médio.

Esta semana, que vai de 25 a 29 de maio, as aulas seguem um cronograma com 4h40 de aulas por dia. Das 9h às 11h40, o conteúdo é voltado para os estudantes do ensino fundamental maior; das 16h às 18h, para o ensino médio. As videoaulas estarão à disposição dos professores sergipanos nas mídias como suporte para o planejamento e desenvolvimento das atividades curriculares.

Nesta segunda-feira, 25, pela manhã, os alunos do ensino fundamental terão aula dos seguintes componentes curriculares: ciências, matemática, língua portuguesa e história. Já os estudantes do ensino médio iniciam a semana com conteúdo de educação física, química e matemática. Todo o cronograma das videoaulas do “Estude em Casa” na Aperipê TV desta semana está disponível para consulta:

Ensino Fundamental: https://drive.google.com/file/d/1OB39UBuxA9eCmPwjonkaySR8eoKX2Q1L/view

Ensino Médio: https://drive.google.com/file/d/18h2DxlldA0WSf89S69JowJ4QgXKgLyVM/view

Para atender aos municípios que não têm o sinal da TV Aperipê, o programa “Estude em Casa” está sendo transmitido via internet, no site da emissora. Os interessados poderão acessar a página por meio do link: https://bit.ly/videoaulasestudeemcasa.

O programa “Estude em Casa” é produzido e disponibilizado pelo Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), órgão do Governo do Amazonas que há 13 anos detém o conhecimento em educação presencial e a distância, e que neste momento de pandemia chega ao domicílio dos sergipanos com qualidade digital.

Mais conteúdo

A Seduc reuniu em um hotsite (www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa) uma série de conteúdo didático direcionado para alunos e professores da rede estadual, pais ou responsáveis, além de outros interessados. O material complementar de apoio aos estudos abrange todas as etapas da educação básica, fundamentadas nas competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como o Ensino Fundamental e Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Infantil, Educação Profissional, Educação Inclusiva, além do material do programa Pré-Universitário da Seduc (Preuni).

Nessa perspectiva, surge o projeto Aulaflix, iniciativa que representa uma estratégia voltada para a oferta de suporte pedagógico aos professores por meio da disponibilização de materiais pedagógicos, videoaulas, planos de aula e atividades para os alunos, objetivando o aperfeiçoamento do seu trabalho educacional e oferecendo apoio aos estudantes de Sergipe, neste momento de suspensão das aulas presenciais, devido à necessidade do distanciamento social, para que mantenham rotinas de estudo, continuem aprendendo e se desenvolvendo.

Com 100% de produção sergipana, o material do Aulaflix contempla os objetos de conhecimento e as habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Currículo de Sergipe, e está sendo coordenada pelo Departamento de Educação (DED), contando com a participação dos técnicos da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), redatores do Currículo de Sergipe do Ensino Fundamental e Médio e professores colaboradores da Rede Estadual e das redes municipais de Ensino.

A proposta das Aulasflix para os anos iniciais do Ensino Fundamental contextualiza atividades pedagógicas orientadas e diversificadas dentro dos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática. Para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, o material pedagógico que está sendo produzido e disponibilizado no Portal Estude em Casa contempla os objetos de conhecimento e habilidades de todos os componentes curriculares obrigatórios para esses níveis de ensino.

Assessoria de Comunicação da SEDUC