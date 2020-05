EX-PREFEITO LAURO ROCHA ESTÁ INTERNADO EM UMA UTI DO HOSPITAL SÃO LUCAS

25/05/20 - 12:42:08

O ex-prefeito de São Cristóvão, Alex Rocha, confirmou que o seu pai Lauro Rocha, 82 anos, também ex-prefeito daquele município, está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Lucas, devido a uma infecção bacteriana.

Alex informou que o pai foi submetido ao exame de Covid-19, mas testou negativo para o vírus. Os médicos não aceitaram o resultado e pediram uma contraprova, devido ao quadro sintomático do ex-prefeito.

Alex diz que o estado de saúde do pai é estável, mas não pode receber visitas. “Ele mostrou-se estar gripado e com febre, foi quando acionamos o médico do PSF, que de imediato fez o teste da covid-19”, conta Alex Rocha.