FINAL DE SEMANA VIOLENTO: IML REGISTROU 14 MORTES, A MAIORIA VITIMA DE HOMICÍDIO

25/05/20 - 06:39:28

O Instituto Médico Legal (IML) em Aracaju recolheu 14 corpos neste final de semana na capital e no interior do estado. A maioria mortes foram violentas por arma de fogo, além de dois afogamentos, entre eles, uma criança de 4 anos. O que chamou a atenção nas ocorrências, foi a morte de uma criança vitima de enforcamento no município de Nossa Senhora do Socorro.

Fábio dos Santos, 39 anos, vítima de acidente de trânsito, no município de Frei Paulo;

Corpo não identificado, sexo masculino, vítima de afogamento, no Assentamento Patos, município de Poço Redondo;

José Nyron Amorim da Silva, 10 anos, morte por enforcamento no município de Nossa Senhora do Socorro;

Jocivaldo Lima de Oliveira, idade não revelada, corpo recolhido no Hospital de Estância, causa morte a esclarecer;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no Hospital José Franco, em Nossa Senhora do Socorro, morte violenta por arma de fogo;

José Thiago de Jesus Santos, 34 anos, morte violenta por arma de fogo em Itabaiana;

Givaldo da Silva Santos, 19 anos, corpo recolhido no HUSE, morte violenta por arma de fogo;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no Hospital de Propriá, morte violenta por arma de fogo;

Maurício Batista da Silva, 50 anos, morte violenta por arma branca no município de Pacatuba;

João Andrade Barbosa, 52 anos, vítima de acidente de trânsito no município de Moita Bonita;

Adriana de Almeida Santos, 37 ano, morte violenta por arma branca no município de Itabaiana;

Vinícius Vitor Santos da Costa, 19 anos, corpo recolhido no HUSE, morte violenta por arma de fogo;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte por espancamento, na rodovia SE-290, município de Umbaúba;

Marcos Antônio dos Santos, 19 anos, corpo recolhido na Praça Filomeno Hora, centro de Lagarto, causa morte indeterminada sendo necessário o aguardo de resultado de exames.

Com informações do portal de Edelson Freitas