GOVERNO DECRETA LUTO DE 3 DIAS NO ESTADO PELOS MAIS DE 100 MORTOS COMID

Sergipe ultrapassou, nesta segunda-feira (25), oficialmente, a marca das 100 vitimas fatais da Covid-19. São 103 histórias interrompidas de pais, mães, filhos, irmãos, avós, amigos. Vidas que não resistiram à força do coronavírus.

Em solidariedade à dor dessas famílias e em homenagem às vítimas, o governo do Estado decreta, a partir desta terça-feira (26), luto oficial de três dias em todo o Estado de Sergipe. Com a medida, as bandeiras hasteadas em todas as repartições públicas e instituições de ensino devem permanecer a meio mastro, em homenagem à memória dos mortos pela covid-19.

“Expresso nossos sentimentos de mais profunda tristeza e também nossa solidariedade aos familiares e aos amigos desses sergipanos. Precisamos, mais do que nunca, nos unir em solidariedade. Eu volto a fazer um apelo para que as pessoas se cuidem. Se puder fique em casa”, disse o governador Belivaldo Chagas.

Confira aqui o Decreto de Luto oficial.