Governo entrega suprimento de álcool para municípios com unidades de acolhimento

25/05/20 - 15:46:54

Parceria da SEIAS com Secretaria de Estado de Saúde e UFS possibilitou a distribuição de 1550 litros de álcool para abrigos que acolhem idosos, crianças e adolescentes nos municípios

A Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) distribuiu, na última semana, suprimento de álcool 70% para os municípios que possuem equipamentos socioassistenciais que acolhem idosos, crianças e adolescentes em Sergipe. Através de parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), foram entregues 1.400 litros de álcool líquido e 150 litros em gel para 14 abrigos de idosos e nove unidades de acolhimento para crianças e adolescentes, nos municípios de Aquidabã, Boquim, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Propriá, Ribeirópolis, São Cristóvão, Simão Dias e Tobias Barreto.

Segundo a diretora de Assistência Social da SEIAS, Inácia Brito, garantir a oferta de álcool é essencial para higienização e proteção dos usuários e trabalhadores das unidades. “Essa é uma ação estratégica, que tem como objetivo cuidar das pessoas que estão acolhidas pelos municípios, especialmente pessoas idosas, crianças e adolescentes, que precisam de um cuidado diferenciado. É importante frisar que as 11 instituições são gerenciadas por instituições não-governamentais e que fazem um trabalho com pessoas idosas que tiveram seus vínculos rompidos com seus familiares”, afirmou a diretora.

Um dos municípios contemplados com a oferta de álcool foi Propriá, localizado na região do Baixo São Francisco. O secretário da Fazenda do município, Sérgio Rocha, compareceu à sede da SEIAS para buscar o material e destacou que, neste momento, toda ajuda é importante. “Esse álcool que estamos recebendo será devidamente distribuído. Infelizmente, a cultura do nosso município não é de respeitar o isolamento social, mas estamos fazendo todos os esforços necessários e possíveis para enfrentarmos este problema”, relatou o secretário de Propriá.

Os álcoois são destinados para as unidades de acolhimento que fazem parte do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em Sergipe, como explica a gerente da Proteção Social Especial de Alta Complexidade da SEIAS, Kátia Ferreira. “A prioridade de entrega do álcool em gel e o álcool líquido é para os locais que acolhem idosos, crianças e adolescentes. Com prestação de serviços essenciais à população, os equipamentos socioassistenciais permanecem abertos e funcionando durante pandemia”, disse a gerente de Alta Complexidade.

A secretária de Estado da Inclusão Social, Lêda Lucia Couto, afirma que a referida ação se soma a todas as que já foram realizadas em apoio aos municípios no enfrentamento à pandemia. “Temos buscado meios de somar esforços com os gestores municipais da Assistência Social, que lidam com as comunidades na ponta. Para tanto, além da implantação do Cartão Mais Inclusão, já flexibilizamos o uso dos recursos do cofinanciamento estadual da Assistência para ações relacionadas à Covid-19, distribuímos máscaras de tecido para os trabalhadores do SUAS e também entregamos roupas devidamente higienizadas para a utilização pela população acolhida nessas unidades. As parcerias com a UFS e a SES foram essenciais para mais essa ação, relacionada ao fornecimento de álcool”, destacou Lêda.

Foto: Díjna Torres