Grupo Tiradentes oferta formação digital para escolas sergipanas

25/05/20 - 08:35:13

Professores do Grupo irão treinar docentes por meio do Programa de Formação Docente na Era Digital – Google for Education

A determinação de isolamento social e de suspensão de aulas por conta da pandemia da Covid-19 modificou o dia a dia das escolas de ensino fundamental e médio. As salas cederam lugar para os aparelhos digitais, e os professores tiveram que adaptar lições ao digital.

Para auxiliar nessa travessia, o Grupo Tiradentes reuniu um time de 20 professores, com expertise em ensino remoto, e irá treinar docentes por meio do Programa de Formação Docente na Era Digital – Google for Education.

O Programa teve início no dia 20 de maio, em uma aula inaugural com as presenças do presidente do Grupo Tiradentes, Luciano Klima; do vice-presidente acadêmico, Temisson José; do diretor de Estratégia e Inovação, Domingos Machado e do presidente da Fenen/SE, Renir Damasceno. O curso é somente para as escolas filiadas à Federação.

Com duração de 30 dias, o Programa é decorrente da parceria entre Tiradentes Innovation Center, Grupo Tiradentes, Google For Education e Federação das Escolas Particulares de Sergipe, (Fenen/SE).

Em sua fala, o presidente do Grupo, Luciano Klima, ressaltou que o atual momento provocou uma aceleração na transformação digital e destacou que o programa vai ao encontro da missão institucional, que é inspirar pessoas a ampliar horizontes.

“É uma satisfação ajudar, em parceria com a Fenen, o processo de aprendizagem dos alunos. Nosso grupo tem como missão inspirar pessoas, e é isso que iremos buscar nesse projeto para que os professores sejam capacitados para transformar cada aula na melhor aula”, declarou.

Nesse primeiro momento, 30 instituições aderiram ao projeto e 305 professores já iniciaram a capacitação.

Marco na educação

Na opinião do presidente da Fenen, professor Renir Damasceno, o momento é um marco na história da educação de Sergipe e comprova a excelência do Grupo Tiradentes no ensino superior.

“Durante reunião com diretores de escolas filiadas, fui questionado sobre a possibilidade de a Federação auxiliar as instituições com capacitação de docentes para a modalidade de aulas virtuais. Aproveitei a participação de Joubert Uchôa de Mendonça Júnior, que se colocou à disposição e hoje estamos celebrando essa parceria”, disse.

Google for Education

Atualmente, há 80 milhões de usuários ativos na plataforma GSuite for Education. No Brasil, só a Universidade Tiradentes possui o título de referência mundial.

Para isso, a Unit investiu em um número expressivo de chromebooks (tipo de notebook, mais leve, com bateria que dura por mais de 11 horas e trabalha exclusivamente on-line), para capacitar professores e alunos.

A ferramenta possibilita compartilhamento de material de pesquisa, marcação de video-aulas, reposição de aulas via internet entre outras atividades.

Diretor de Estratégia e Inovação do Grupo Tiradentes, Domingos Machado lembrou que a instituição utiliza a ferramenta desde 2016 e que promove capacitações contínuas, o que permitiu, com a pandemia, a continuidade das aulas.

“Incorporamos as ferramentas das redes sociais dentro da sala de aula, fazendo com que o ambiente seja muito mais fácil. Já temos mais de dois meses de aula dadas de forma ininterrupta e continuamos formando e atualizando colaboradores não só no Google, mas também em outras ferramentas”.

Curso

O curso será coordenado pelos professores Simone Amorim e Cassius Oliveira e trabalhará os eixos tecnológico, pedagógico e socioemocional, porém, sem interferência na metodologia de ensino das escolas.

“É importante destacar que estamos formando multiplicadores com esse programa, porque os profissionais formados irão influenciar outros colegas. Não vamos interferir na metodologia da escola, mas mostrar como a tecnologia pode ajudá-la”, disse Domingos.

Assessoria de Imprensa/Unit