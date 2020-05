Município de Itabaiana mantém trezenário de Santo Antônio

25/05/20 - 10:45:42

A paróquia Santo Antônio e Almas, em Itabaiana, informou que decidiu manter toda programação do Trezenário e Festa em honra do seu excelso padroeiro para o período de 31 de maio a 13 de junho. Por conta das limitações impostas pela pandemia, os devotos poderão, em suas casas, acompanhar as celebrações pelas redes sociais da paróquia. O tema geral da festa é “Santo Antônio, modelo de obediência”. O lema é “Família, Santuário da vida”.

Ao dirigir um convite especial ao povo itabaianense, o padre Marcos Rogério informa que, durante o Trezenário as missas de segunda a sexta-feira ocorrerão às 19h, e, no sábado e domingo, às 19h30. As celebrações também serão presididas pelos padres Júnior e Genaldo (vigários paroquiais), Almi e João Batista.

Os paroquianos estão sendo orientados a preparar um altar em suas próprias casas, com um crucifixo e as imagens de Santo Antônio e de Nossa Senhora (qualquer título), além de duas velas e algumas flores. “Façamos dos nossos lares um templo de Deus”, disse o pároco.

Festa em outubro

O padre Marcos Rogério renova o desejo de realizar, em outubro deste ano, uma grande Festa em honra a Santo Antônio, com a presença física de toda comunidade paroquial, para marcar a comemoração dos 345 anos de fundação da paróquia, como também os 90 anos da Capela do Santíssimo e os 800 anos de ordenação sacerdotal de Santo Antônio.

Por Destaque Noticias