PC DIZ QUE DELEGADO DA DELEGACIA DE TURISMO TESTOU POSITIVO PARA O COVID-19

25/05/20 - 15:22:01

A possível contaminação pelo covid-19 fez com que alguns policiais civis usassem as redes sociais para pedir o isolamento do policial.

A informação foi divulgada pelo policial civil e ex-presidente do SINPOL, Antonio Moraes, onde ele diz que “segundo informações, o policial civil, Gilberto Passos, delegado da Delegacia de Turismo, em Aracaju, testou positivo para o covid-19”.

Moraes diz ainda que “espera-se que a PC SE determine o isolamento domiciliar, pelo menos por 14 dias, de todos os demais policiais civis da delegacia, exceto aqueles que trabalham durante a noite e madrugada por não terem contato com o delegado”.

.

Ele conclui desejando votos de saúde ao colega. “A falta de efetiva e concreta ação por partes dos gestores diretos da Polícia Civil sergipana transformou as unidades policiais civis em focos de transmissão da doença. Em risco, policiais e população. Nossos votos de saúde ao colega policial.

.