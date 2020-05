PREFEITURA DE RIACHÃO INTENSIFICAÇÃO AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Em Riachão dos Dantas, as medidas de intensificação das ações de enfrentamento ao Coronavírus estão a todo vapor. Prova disso é a garantia de benefícios a saúde que a Prefeitura de Riachão do Dantas, através da Secretaria de Saúde estão promovendo. Dentre as ações estão a sanitização de espaços públicos e entregas de kits de higiene na feira do município.

Com a pandemia do Coronavírus, a gestão municipal, realizou após o término da feira livre do Povoado Tanque Novo, a sanitização dos ambientes públicos para evitar a disseminação da Covid-19 no município de Riachão. Vale ressaltar que sanitização de espaços públicos tem sido realizada com frequência na sede e nos povoados de Riachão do Dantas.

Além das ações de sanitização, Prefeitura de Riachão também tem se preocupado com a higienização frequente da população. Para isso, os feirantes e a população em geral receberam durante nesta segunda-feira (25) os kits de higienização (álcool 70 % e hipoclorito de sódio).

A Prefeitura tem feito a sua parte, mas é preciso que a população continue seguindo as medidas de prevenção, evitando aglomerações, saindo de casa somente quando é necessário usando máscara e que mantenham a higienização das mãos com frequência, de acordo com as orientações dos órgãos de saúde.

(Da Ascom)