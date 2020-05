PRF APREENDE 60 QUILOS DE MACONHA DENTRO DE VEÍCULO NA BR-235, EM FREI PAULO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu neste domingo (24), cerca de 60 quilos de maconha transportados em um automóvel. A ação aconteceu no km 71 da BR-235, em Frei Paulo.

Os agentes federais faziam o trabalho de ronda na rodovia quando abordaram o veículo Ford/Fusion, com placas de Sergipe, após o condutor entrar em alta velocidade em um posto de combustíveis.

Durante fiscalização no automóvel, os policiais encontraram quatro sacos com a droga no porta-malas, totalizando cerca de 60 quilos do entorpecente.

O condutor, de 26 anos, que tem passagem no sistema penal pelo crime de tráfico de drogas, disse aos policiais que pegou a maconha já embalada na cidade baiana de Jeremoabo e a deixaria em um posto de combustíveis em Nossa Senhora do Socorro. Pelo transporte, ele informou que receberia R$ 1 mil.

Durante a ação, um outro veículo foi abordado sob suspeita de participação no crime de tráfico de drogas. O condutor desse veículo viajava minutos mais à frente, como espécie de “batedor” para informar a presença da polícia no trecho.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil, em Itabaiana.

Mais droga – somente nesse final de semana, a PRF apreendeu quase cem quilos de maconha nas rodovias federais de Sergipe. No sábado, 3,3 quilos de skunk (droga conhecida como supermaconha) foram apreendidos em Nossa Senhora do Socorro e 35 quilos de maconha foram apreendidos, também em Frei Paulo.

Por ITNET