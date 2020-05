Rogério Carvalho é a favor do impeachment e defende criação de CPI

25/05/20 - 14:53:10

O senador Rogério Carvalho (PT) afirmou nesta segunda-feira (25) que é a favor do impeachment do presidente, a exemplo do que ocorreu com a ex-presidente Dilma, mas diz ser contra a varredura no celular de Bolsonaro.

A afirmação do senador foi feita nesta segunda-feira (25) em entrevista ao radialista George Magalhães, no jornal da Fan 2ª edição, onde Rogério disse também que “há uma ausência de projeto e que é necessário uma CPI. Não podemos admitir que nenhum ministro, seja ele civil ou militar, ameace instituições Democrática e a própria Democracia”, afirmou.

Sobre a suposta falta de projeto do governo federal para o combate à pandemia do coronavírus, o senador disse que “graças aos prefeitos e governadores, não vivemos uma catástrofe social. Bolsonaro na contramão, boicota a vida. Quer que o povo esteja à mercê da própria sorte”, disse Rogério carvalho.

Ao comentar sobre o processo de impeachment, o senador lembrou do que ocorreu com a ex-presidente Dilma e que é a favor de uma CPI para se apurar o caso e que, isso só deve ocorrer caso seja comprovado o crime de responsabilidade.

Matéria atualizada para correção de informações sobre a posição de Rogério quanto ao impeachment