SARGENTO RR NORMANDO DAVES VENCE UM CÂNCER, MAS MORRE POR COVID-19

25/05/20 - 09:43:16

O sargento reformado da polícia militar, Normando Daves, 53 anos, morreu nesta segunda-feira (25) após ter lutado e vencido um câncer e sucumbe para o covid-19.

As informações são de que o sargento Normando Daves, estava internado em um hospital particular da capital, entubado e na manha de hoje acabou morrendo vitima do covid-19.

O militar trabalhava na SMTT de São Cristóvão.