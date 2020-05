WEINTRAUB: “TENTAM DETURPAR MINHA FALA PARA DESESTABILIZAR A NAÇÃO”

25/05/20 - 07:35:34

Declaração veio depois de repercussão de fala sobre ministros do STF

da Agência Brasil

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou o Twitter neste domingo (24) para justificar um dos trechos polêmicos do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril com o presidente Jair Bolsonaro. No vídeo, Weintraub chama ministros do STF de “vagabundos” e pede “cadeia” para eles. “Tentam deturpar minha fala para desestabilizar a nação. Não ataquei leis, instituições ou a honra de seus ocupantes”, afirmou o ministro, no Twitter.