A luta certa para salvar vidas

26/05/20 - 00:42:48

Diógenes Brayner – [email protected]

Os boletins diários distribuídos pelas Secretarias de Saúde – do Estado e municípios – começam a criar apreensão e medo. A cada dia os números aumentam. De infectados, e de mortos. Sempre uma dor no peito, tanto para a família, quanto aos que acompanham essa estatística que provoca pesar e tristemente não deixa de crescer. Há uma previsão de que a próxima semana será de estacionamento no platô início de queda. É feita por técnicos da Saúde e cientistas da Universidade Federal de Sergipe, o que de certa forma alivia.

Mas, tem um porém: não será queda brusca. É bem mais lenta que a reta ascendente e pode demorar até julho ou mais. Depende se a previsão der certo e, no decorrer, não se verifique oscilações que deixem em dúvida a descida. É um momento que precisa de cuidados extremos e firmeza para manter o equilíbrio nas medidas e não se deixar perturbar por pressões. O coronavirus pegou todos de surpresa. Desde que surgiu em uma cidade na China e de lá invadiu o mundo. Chegou ao Brasil e, como é natural, também aportou em Sergipe.

Há de se reconhecer que ninguém estava preparado para uma pandemia tão devastadora, através de um vírus que desafiou a ciência e fez um mundo de mortes. As consequências no Brasil se revelam drásticas. Talvez as piores entre todos os demais países em que o vírus fez grandes estragos. Primeiro porque se trata de um país continental, que não leva nada a sério e prefere um bom samba, muita cerveja e clima de carnaval, do que um isolamento para salvar a vida. Segundo, o seu presidente, Jair Bolsonaro, não levou a doença com cuidados e firmeza. Pelo contrário, tenta minimizá-la e faz zombarias com as quarentenas, alem de receitar medicamentos, passando a impressão que pretende agradar a segmentos até o momento não identificados.

Além disso politizou uma pandemia que amedronta, para por em prática um projeto populista que divide poderes, fere a constituição e joga seus seguidores fanáticos ao risco de contaminação. Nos Estados e municípios, como é período de pré-campanha, também se faz política com a forma como se trata o vírus. Sergipe não é diferente, embora a maioria defenda o recolhimento social. Entretanto, membros da oposição obrigatoriamente opinam ao contrário, para dizer que fariam melhor se estivessem no Poder.

Da mesma forma acontece em Aracaju, Capital do Estado, onde o número de casos cresce. O prefeito Edvaldo Nogueira cumpre o dever de casa e trabalha com visível aprovação dos aracajuanos, mas os seus adversários, mesmo sem nenhuma experiência, encontram pontos críticos e opinam baseados em que outros fizeram. Não parece que as queixas são aprovadas pelo povo, em razão de nenhuma movimentação contrária a tudo o que vem sendo feito. Até agora o sinal é de que satisfaz.

Já o governador Belivaldo Chagas atua com clareza, ouvindo técnicos e adotando medidas que evite a asfixia do sistema de saúde pública, atenda os infectados e evite mortes. Com vida é mais fácil resolver problemas que virão no rastro de uma epidemia que, quem sobreviver, não vai esquecer.

Estava previsto

Já era de se esperar que o governador Belivaldo Chagas (PSD) não iria flexibilizar o decreto que mantinha o fechamento do comércio e segmentos não essenciais.

*** A maior preocupação de Belivaldo, nesse momento, é a possibilidade de asfixia de leitos nas enfermarias e UTIs, que já estão com 80% de ocupação.

Aperta ou flexibiliza

Belivaldo Chagas e a equipe de técnicos da saúde e cientistas da UFS farão uma análise ampa do que acontece no decorrer desta semana.

*** Deixa claro que só a partir do dia primeiro de junho é que vai editar um outro decreto, dependendo exatamente da questão dos leitos.

*** Deixa claro que se “conseguir abrir mais 30 leitos de UTI, como está previsto, aí pode dar uma folga, senão a gente vai analisando a situação e decidir se aperta ou se flexibiliza”.

Para salvar vidas

O secretário de Governo, José Carlos Felizola, disse ontem que “enquanto alguns brincam de ser políticos e outros fazem dublê de ‘resolvedor’ de problemas, a gente trabalha para salvar vidas”.

*** Para Felizola, “Sergipe continua entre os menores índices de mortalidade, mas toda morte merece nosso luto”.

Cidades do interior

Vários casos do Coronavirus estão acontecendo em cidades do interior, principalmente as de grande porte, mas também em municípios com menor desenvolvimento.

*** Alguns prefeitos foram afetados e estão se cuidando sem anunciar a doença, o que termina por espalhar entre auxiliares e a comunidade.

*** Alguns assintomáticos, mesmo com o teste positivo, não se cuidam e vão às ruas. Não acreditam que transmitem a doença.

Orlinha é um vexame

Há um descrédito e descontrole da população em relação à doença. Sábado pela manhã muita gente na praia e alguns barzinhos à beira-mar servindo a várias pessoas.

*** Na orlinha da Coroa do Meio é um vexame. Até um carro da Vigilância Municipal estava estacionado em um bar e quatro dos seus ocupantes em uma mesa tomando coca-cola.

UTIs e estabilizador

Uma enfermeira explicou ontem o quadro de UPAs e Hospitais. Segundo ela, o hospital de campanha tem 150 leitos, no momento são 16 ocupados e tem seis respiradores.

*** Segundo a enfermeira, as UTI,s não têm nas unidades de saúde, “lá só existe estabilização. UTIs só no Huse e no Cirurgia”.

*** Quanto à estabilização têm três na UPA da Zona Sul (Desembargador Fernando Franco) e mais três na UPA da Zona Norte (Nestor Piva).

Alessandro e ventiladores

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) avisou ontem que está trabalhando “sem descanso” para garantir que Sergipe tenha os recursos necessários para enfrentar e vencer esta grave crise causada pela pandemia. Hoje confirmamos com o Ministério da Saúde a chegada de 15 ventiladores para UTI e mais 15 do modelo portátil.

*** Alessandro diz ainda que até sexta-feira deverão chegar mais 30 ventiladores, totalizando 60 em uma semana e viabilizando a abertura de novos leitos de UTI na capital e no interior. “Vamos continuar cobrando um planejamento mais eficiente e maior velocidade no atendimento às demandas de vítimas e parentes”.

*** – Temos técnicos capacitados e condições de fazer mais. E vamos seguir trabalhando por Sergipe e colocando todo o apoio possível para o governo do estado e as prefeituras. Repito: não é hora de política partidária, é hora de trabalhar com união por Sergipe, aconselhou.

Demanda para testes

Sobre ao teste para confirmação do Covid-19 (PCR), feitos em todo o Estado, inclusive nos hospitais privados são encaminhados ao Lacem (Instituto Parreira Hortas).

*** Em razão da alta demanda, o resultado do exame no Lacem sai dentro de no mínimo onze dias, enquanto a cura da doença se dá com 14 dias.

PSD tem chapa

O presidente municipal do PSB, vereador Elber Batalha, disse ontem que o seu partido tem sim chapa para disputar a Câmara Municipal de Aracaju e “elegeremos no mínimo dois vereadores”.

*** Acrescentou que não dá para avaliar se o adiamento do pleito deste ano é bom ou ruim, “mas acredito que ele é necessário face às incertezas geradas pela pandemia”.

Questão federal

Sobre a possibilidade do deputado Fábio Henrique (PSD) eleger-se prefeito de Socorro e ele assumir a Câmara Federal, o vereador diz que “esse será um bom problema a se resolver depois”.

*** Atualmente o foco está voltado pra fiscalizar a aplicação dos recursos públicos pelo estado e pela prefeitura, e em cobrar ações positivas durante a pandemia, apoiando sempre a população em suas necessidades.

*** – Essa é a prioridade única nesse momento, disse.

Sobre a majoritária

Elber Batalha diz que nesse momento os debates sobre a chapa majoritária estão um tanto quanto estacionados.

*** – As pessoas estão muito receosas com a pandemia e preferindo aguardar os acontecimentos. Aguardar até mesmo a confirmação se haverá ou não eleição. disse.

Silvio ironiza

Ex-vice-prefeito de Aracaju, Silvio Santos (P) diz que ontem foi o dia das grandes surpresas. Primeiro descobriram, [quem diria?] que o Carluxo é o chefe do Gabinete do Mal.

*** – Agora leio que a Zambeli revelou que Moro protegia o PSDB e perseguia o PT. É de cair o queixo. Quase inverossímil, ironiza.

Entrevista de Lula

O ex-presidente Lula da Silva (PT) dará entrevista amanhã à Jovem Pan Aracaju. Vai falar sobre a pandemia e “mostrar que há condições de trazer o Brasil de volta aos rumos do crescimento”.

*** Tratará sobre eleições municipais e deve anunciar a pré-candidatura de Marcio Macedo à Prefeitura de Aracaju, como uma das prioridades do PT.

Momento delicado

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) diz que vê a situação do Brasil neste momento como muito delicada, “muita confusão e pouca ação em favor da saúde da população”.

*** Sobre esse quadro que demonstra tensão entre poderes, o deputado diz que é preocupante e admite que “o momento é de união em favor do Brasil”.

Não faz campanha

Sobre as eleições municipais deste ano, nas quais disputa seu retorno à Prefeitura de Socorro, Fábio Henrique diz que “ninguém quer misturar política com pandemia” e que não está havendo campanha em sua cidade.

*** Deixou claro: “eu não estou, quanto aos demais não gostaria de emitir opinião, os abusos serão objeto de representação à justiça eleitoral”.

Convencer a Jairo

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos) vai tentar convencer o aliado Jairo Santana a não disputar eleição na cidade de Nossa Senhora da Glória. Vai sugerir que ele guarde o nome para 2022 e volte a ser o deputado do sertão, “até porque estamos sem representante nessa região. Nem federal, nem estadual.”

*** – Faríamos uma grande dobradinha aqui e vou falar com ele nesse sentido. Jairo disputou a eleição 2014, colocou a irmã em 2016, disputou em 2018 e agora vai disputar em 2020. É muita eleição seguida. Segundo Heleno, Jairo não ser deputado foi um grande prejuízo para o sertão. “Eu percebo isso e vou trabalhar para fazê-lo retornar à Assembleia”.

Um bom papo

Revista Fórum – Mortalidade de doentes que são entubados é de 66%, acima de outros países, por falta de estrutura e uso de medicação sem eficácia.

Falando calado – Um pré-candidato a prefeito de Aracaju diz que não tem feito campanha em razão da pandemia. Mas admitiu: “estamos falando calados”.

Sobre eleições – Dúvidas entre pré-candidatos a vereador em todos os municípios. Acham que as eleições serão adiadas e isso prejudicará muita gente.

Armar o povo – O novo presidente do TSE, Luis Roberto Cardoso, mandou um recado a Bolsonaro: “Precisamos armar o povo com educação, cultura e ciência”.

Sobre adiamento – As eleições somente deverão ser adiadas se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública, disse Luis Roberto Cardoso.

Humberto Costa – A última vez que a imprensa cruzou os braços à cobertura presidencial, o Planalto tinha um general-ditador.

O Globo – Senado vai convocar ministro Weintraub para explicar declarações em reunião ministerial sobre ministros do STF.

Evaldo Costa – Globo e Folha abrem mão de cobrir a presidência da república por motivo de segurança. Atitude acertada.

Sem teste – OMS suspende testes com cloroquina e hidroxicloroquina contra a Covid-19. Mas isso não serve para os bolsonaristas.