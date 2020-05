Artistas sergipanos podem se inscrever em programação virtual dos centros culturais do BNB

26/05/20 - 10:06:31

Estão abertas as inscrições para a “Chamada Pública para Programação Virtual dos Centros Culturais Banco do Nordeste”, por meio dos centros culturais da instituição, localizados em Fortaleza (CE), Juazeiro do Norte (CE) e Sousa (PB). O objetivo é fomentar propostas culturais que possam ser executadas em plataformas online, transmitidas pelas redes sociais dos centros culturais do Banco do Nordeste.

Serão selecionadas propostas nas áreas de artes cênicas, artes visuais, música e especial atividade infantil. As inscrições são online e gratuitas e seguem até 7 de junho. O resultado da seleção será divulgado em 17 de junho no portal da instituição.

Podem se inscrever pessoas físicas e pessoas jurídicas com vídeos gravados especificamente para a programação. Os conteúdos serão avaliados por comissão interna do Banco do Nordeste, composta por técnicos dos centros culturais e dos ambientes de Marketing e de Comunicação, considerando os critérios de inovação e qualidade artística.

Serão consideradas as seguintes linguagens nas modalidades “Performance Artística” e “Formação”:

– artes cênicas: performance cênica de teatro, dança e circo, para o público infantil e adulto;

– artes visuais: exposições virtuais individuais, apresentação do processo criativo, palestras, oficinas/cursos virtuais de processos criativos, debates virtuais entre artistas e outras temáticas livres das artes visuais e história da arte;

– música: apresentações musicais nas categorias instrumental e vocal e atividades multidisciplinares, nos mais diversos gêneros, que ressaltem experimentação e diversidade de ritmos, estilos e tendências;

– especial atividade infantil: atividades artístico-culturais recreativas ou formativas concebidas para as crianças e/ou adolescentes e seu grupo familiar, interativas, contemplativas ou para serem realizadas em casa, e que sejam voltadas para experiências estéticas que promovam, dentre outros valores, a liberdade, a solidariedade, a sensibilidade, a ecologia e a cidadania.

A vigência da seleção é de três meses, iniciado a partir da publicação do seu resultado, podendo ser prorrogada por mais três meses.

Serviço

O edital de chamada pública e o formulário de inscrição estão disponíveis em www.bnb.gov.br/cultura/editais.

Banco do Nordeste