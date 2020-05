Cabo Amintas questiona real utilização do Hospital de Campanha de Aracaju

26/05/20 - 13:05:37

Na noite desta segunda-feira, 25, o vereador Cabo Amintas (PSL) apresentou mais uma live do seu programa “Nas Ruas”, divulgado em suas redes sociais. Conversou com seguidores onde, juntos, debateram sobre a situação critica em que se encontra a Saúde Pública de Sergipe.

No início da live, Cabo Amintas falou sobre a provável omissão quanto ao número de policiais militares infectados pela covid-19.

“Hoje, recebemos a triste notícia do falecimento do sargento Daves, a suspeita é de que ele teria sido mais uma vítima da covid-19. Minha solidariedade à família, que vocês tenham força! Também recebi a notícia de que vários policiais militares estão com covid-19, preciso que os colegas militares me informem o que está acontecendo. Se realmente estão sendo afastados pela doença, saber se o Hospital da Polícia Militar (HPM) está dando suporte ou se é só mais uma fonte de fotos para a política”, comentou.

Amintas aproveitou para comentar que as pessoas não estão levando o isolamento a sério em alguns municípios, como por exemplo, a Barra dos Coqueiros, onde a cada final de semana a polícia tem que intervir em festas com mais de 40 pessoas.

“Nesse momento de pandemia, precisamos do isolamento, e isso não significa fazer ‘farras, carnaval’, no Brasil já são mais de 22 mil óbitos e as pessoas não estão levando a sério. Mas, infelizmente, nesse meio também tem muita politicagem. Podemos ver isso no Hospital de Campanha que não possui nenhum leito de UTI, justamente o que mais necessita uma pessoa que esteja com covid-19. Ou seja, vamos nos cuidar, não podemos brincar com esse vírus, se puder fique em casa. Já levamos as denúncias para o Ministério Público Federal, provavelmente daqui 1 ano os prefeitos e governadores vão responder na justiça por desvio de dinheiro”, declarou.

O apresentador recebeu comentários dos seguidores do Instagram e Facebook sobre as denúncias da falta de atendimento nos hospitais da capital.

“Hoje vimos o caso de um senhor que ficou com a filha dentro de uma ambulância aguardando o leito, e depois os mandaram para o município de Estância, lamentável isso! Algumas pessoas estão morrendo na porta dos hospitais, esse desgoverno não presta atenção a isso. Então estão reservando as vagas no HUSE e no Cirurgia para pacientes com covid-19 e ainda tem o Hospital de Campanha, ele serve para que? As pessoas já estão morrendo aqui e ainda enviam para o interior do estado”, criticou Amintas.

Para finalizar, o parlamentar questionou os deputados sobre ações que podem ser tomadas para ajudar a população. “Os senhores deputados não estão vendo as situações na Saúde? Estão se acovardando, não vão fiscalizar o HUSE? Lamentável que o poder do vereador seja reduzido, porque esse hospital precisa ser fiscalizado”, sinalizou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas