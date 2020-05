Coronavírus: Prefeitura de Itabaiana e UFS assinam acordo de cooperação

26/05/20 - 05:52:23

Após a bem sucedida testagem de 377 pessoas em plena Feira Livre de Itabaiana, realizada no início de maio pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), com total apoio da Prefeitura de Itabaiana, através de sua Secretaria de Saúde, mais uma grande conquista para os itabaianenses na luta contra a pandemia do novo coronavírus foi alcançada nesta segunda-feira, 25. É que a Prefeitura e a UFS assinaram um acordo de cooperação para a realização de ações que beneficiem a população do município.

“Essa é uma forma segura e qualificada de se trabalhar em parceria, com o suporte de uma instituição do nível de excelência que é a Universidade Federal de Sergipe”, declarou o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, destacando que todos os esforços estão sendo empreendidos para proteger vidas. “O problema é mundial, como todos nós sabemos. Mas quem conseguiu os melhores resultados se baseou na ciência, no conhecimento e na expertise que quem, de fato, pode contribuir nesse momento. Por isso estou muito feliz com essa parceria com a UFS”, comemorou Valmir.

O contrato oficializando o acordo de cooperação foi assinado pelo prefeito, pela secretária de Saúde, Mara Rúbia, e pelo diretor do Campus Professor Alberto Carvalho (UFS/Itabaiana), o Prof. Dr. Marcelo Alves Mendes, que fez questão de ressaltar o bom relacionamento entre a instituição de ensino superior e a Prefeitura de Itabaiana. “Já tínhamos uma grande parceria através da Secretaria de Educação, até por conta do nosso Campus aqui. Agora essa parceria se estende com a Secretaria de Saúde. Isso é muito positivo”, destacou Marcelo Alves Mendes.

Para a secretária de Saúde, essa parceria merecer ser celebrada. “Nossa alegria agora é dupla. Primeiro porque a testagem já realizada pela UFS se mostrou um grande sucesso em Itabaiana. E depois porque poderemos estabelecer novas ações daqui por diante. Esse trabalho e essa união é que são capazes de fazer toda a diferença para melhor”, avalia a secretária Mara Rúbia.

“Nós estamos em campo, nos bairros, nos povoados, nas ruas e avenidas de Itabaiana, em todo e qualquer local em que tenhamos moradores. São milhares de cestas básicas sendo entregue, kits de higiene pessoal, conseguimos organizar o funcionamento da Feira Livre de Itabaiana, estamos atendendo as recomendações do Ministério Público e, agora, podemos anunciar essa parceria com a UFS. Com muita fé em Deus, muito trabalho e com a colaboração da população, nós vamos vencer essa crise”, conclui Valmir de Francisquinho.

Fonte e foto assessoria