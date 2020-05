CPTRAN PRENDE MOTORISTA EMBRIAGADO AO VOLANTE E PORTANDO ARMA DE FOGO

26/05/20 - 06:11:11

A CPTRAN, Companhia de Policiamento de Trânsito da PMSE prendeu na noite desta segunda-feira (25) um condutor embriagado e portando arma de fogo calibre 38 e três munições intactas no bairro Marcos Freire 1, na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

A guarnição da OPMT (Operação Policial Militar de Trânsito) da CPTRAN, realizava policiamento tipo blitz, e ao fazer o exame do etilômetro (bafômetro), foi constatado 1.21 mg/L de álcool no ar do condutor (para ser preso, o exame deve dar acima de 0.33 mg/L).

A guarnição encaminhou o condutor à delegacia para o devido procedimento legal

Fonte: CPTRAN