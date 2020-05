Eleições 2020: Zé Caetano lança nome para disputar Prefeitura de Simão Dias

26/05/20 - 13:26:14

O empresário e ex-vereador, José Caetano (PSC), lançou seu nome para concorrer à Prefeitura de Simão Dias nas eleições de 2020.

Zé Caetano, como é conhecido, tem larga experiência política, pois já disputou o cargo de vice-prefeito no município, além de presidir a Câmara de Simão Dias por diversos mandatos e comandar com mastreia a Secretaria de Agricultura da atual gestão do prefeito Marival Santana (PSC).

Fiel ao primo, o prefeito Marival, Zé Caetano está na política desde 1992 e caso seja o escolhido dos agrupamentos do PSC e PSD, e eleito nas eleições, o mesmo dará continuidade ao excelente trabalho desenvolvido por Marival em Simão Dias.

Com a experiência adquirida ao longo do tempo, Zé Caetano transita bem no meio da população, principalmente da zona rural, sendo considerado nome forte e competitivo para enfrentar o ex-vereador Cristiano Viana (PSB), principal adversário, nas urnas.

Da assessoria